Lise ziyaret edildi

İlçelere yönelik ziyaret ve incelemelerini sürdüren Yusuf Yazıcı, Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan’dan okul hakkında bilgiler aldı.

Önümüzdeki eğitim öğretim yılında öğrencilerin hizmetine açılacak olan 24 derslik ve 200 öğrenci kapasiteli okulu inceleyen Yusuf Yazıcı, okulun ilçe eğitim-öğretimine önemli katkılar sunacağını ifade etti.