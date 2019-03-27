Liglere seçim arası

Birinci Amatör Küme Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda hafta sonu oynanması planlanan Sorgun Belediyespor ile Sarıkaya Belediyespor ve Sorgun Gençlikspor ile Yozgat İl Özel İdarespor arasındaki müsabakalar 31 Mart tarihinde yapılacak olan mahalli idareler yerel seçimleri nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendi. Yozgatspor’un da mücadele ettiği Bölgesel Amatör Lig’de oynanması gereken bütün müsabakalarda seçimler nedeniyle bir sonraki haftaya ertelendiği bildirildi.