Lige renk katacaklar

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl müdürlüğü bünyesinde bir sosyal sorumluluk projesi olarak, 2017 yılında faaliyete geçen Yozgat ASP kadın hentbol takımının büyük başarıların altına imza attığını söyledi. Atmaca, İl Müdürü Abdullah Neşeli ve İl Müdür Yardımcısı ve kulüp başkanı Musa Saydam’ın destekleri ile 2017-2018 sezonunda Bölgesel Lig, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında 2. Lig’de mücadele ettiklerini hatırlattı. Takımlarının 2020-2021 sezonunda, Kadınlar 1. Ligi’nde mücadele etmeye hak kazandığını dile getiren Atmaca, ‘’Hedefimiz, şehrimizi ve kulübümüzü hentbol Kadınlar 1. Ligi’nde en iyi şekilde temsil etmektir. Oyuncu çalışmalarımızı alt yapı odaklı sürdürmekteyiz. Yaş ortalaması 15 olan genç ve dinamik bir kadroya sahibiz. Sporcularımız alt yapıdan yetişen, Yozgatlı kızlardan oluşmaktadır. İlk defa mücadele edeceğimiz Kadınlar 1. Ligi’nde, lige renk katacak bir takım olacağımızı düşünüyor, tüm takımlara ve sporcularımıza başarılar diliyorum” dedi.