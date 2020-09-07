Lig Maçları Seyircisiz

Türkiye Futbol Federasyon’unda yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu toplantısında Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımını serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinin seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir’’ denildi.