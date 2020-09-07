Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1086
ALTIN
462.488
DOLAR
7.4145
STERLİN
9.8480
EURO
8.7748

Lig Maçları Seyircisiz

TÜRKİYE Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, 2020-2021 futbol sezonunda ilk devrede oynanacak olan müsabakaların seyircisiz olacağını duyurdu.

07 Eylül 2020 Pazartesi 00:17
Lig Maçları Seyircisiz

Türkiye Futbol Federasyon’unda yapılan açıklamada, TFF Yönetim Kurulu toplantısında Ekim ayından itibaren TFF Sağlık Kurulunun protokolü ile belirlenen tüm sağlık tedbirleri uygulanmak şartıyla müsabakalara tribün kapasitesinin yüzde 30’u kadar seyirci alınması ve locaların kullanımını serbest bırakılması suretiyle müsabakalara sınırlı sayıda seyirci alınmasına dair karar alınmışsa da. Ülkemizde ve tüm dünyada yaşanan pandeminin seyri ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın basın açıklamasında belirtilen Bilim Kurulu’nun görüşü dikkate alınarak müsabakaların 2020-2021 futbol sezonunun ilk devresinin seyircisiz olarak oynanmasına karar verilmiştir’’ denildi. 

Anahtar Kelimeler:
Lig Maçları Seyircisiz
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boğazlıyan’da çalışmalara devam
Boğazlıyan’da çalışmalara devam
DAHA iYi OLACAK!
DAHA iYi OLACAK!
Tuncay Kılıç Nevşehir’de
Tuncay Kılıç Nevşehir’de
Sorgun Demirbilek’e emanet
Sorgun Demirbilek’e emanet
Altyapıda Keskin dönemi
Altyapıda Keskin dönemi
Sorgun’da 10 transfer
Sorgun’da 10 transfer
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim