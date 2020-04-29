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Lig için hazırız

Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan, takımın 15 Mayıs’a kadar toplanabileceğini söyledi.

29 Nisan 2020 Çarşamba 01:11
Lig için hazırız

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grupta mücadele eden Yozgatspor, 15 Mayıs tarihine kadar toplanmayı planlıyor. Yozgatspor Kulüp Başkanı Kazım Arslan, Korona Virüs tedbirleri kapsamında Spor Bakanlığı ile Türkiye Futbol Federasyonunun Türkiye’deki liglerin ertelenmesi kararını aldığını hatırlattı. Yaklaşık 2 aydır oynanmayan liglerin başlama tarihinin 13 Haziran olarak düşünüldüğünü dile getiren Arslan, eğer liglerin 13 Haziran tarihinde başlaması durumunda takımının en geç 15 Mayıs tarihinde toplanacağını dile getirdi. Teknik direktör Cemal Çıldır ile sürekli telefon görüşmesi yaptıklarını ve istişarelerde bulunduklarını dile getiren Arslan, liglerin başlama tarihinin netlik kazanması ile birlikte takımın en kısa zamanda toplanacağının altını çizdi. Ayrıca liglerin ertelenmesine karşılık oyuncuların alacaklarının devam ettiğini de hatırlatan Arslan, ‘’Oyuncularımıza gerekli ödemelerini yapıyoruz. Liglerin ertelenmesi biraz bizleri sıkıntıya soktu ama Allah’a şükür hiçbir oyuncumuzun bizden alacağı yok. Bu konuda liglerin en iyi takımlarından biri olduğumuzu söyleyebilirim. Oyuncularımıza gerekli ödemeleri de yapıyoruz’’ dedi.

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