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Lig heyecanı başlıyor

Yozgatspor’un da yer aldığı 3’üncü ligde müsabakalar 18 Temmuzda başlayacak.

14 Mayıs 2020 Perşembe 23:29
Lig heyecanı başlıyor

TFF Yönetim Kurulu, korona virüsü nedeniyle ara verile liglerin ne zaman başlayacağını görüştü. Toplantıda, Yozgatspor’un yer aldığı TFF 3. Ligi ile Sorgun Belediyespor’un mücadele verdiği Bölgesel Amatör Ligi maçlarının 18 Temmuz'da başlaması kararlaştırıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, federasyon bünyesinde kurulan sağlık kurulu ile toplantı yaptı. TFF’den yapılan açıklamaya göre, sağlık kurulun tavsiyeleri ile Türkiye 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği’nin yazılı başvuruları dikkate alınarak, korona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen liglerin ‘şimdilik’ başlama tarihleri belirlendi. Süper Lig’in daha önce açıklandığı gibi 12 Haziran’da başlayacağı ifade edilen açıklamada, TFF 1. Lig’in 19 Haziran’da, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Bölgesel Amatör Lig maçlarının 18 Temmuz’da oynanmaya başlanacağı duyuruldu.

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Lig Heyecanı Başlıyor
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