Liderlerden okul ziyaretleri

Bozok İlköğretim Okulu'nu ziyaret eden Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Yozgat Gençlik Merkezi Gençlik liderleri ziyaret sırasında okul idarecileriyle gençlik için yapabilecekler hakkında istişare ettiler. Gençler ile de sohbet eden gençlik liderleri sohbet sırasında gençlik merkezinin faaliyetleri hakkında bilgiler vererek gençleri gençlik merkezine davet ettiler.