Liderler değişmedi

A Grubunda haftanın derbisinde Sorgun Belediyespor kendisi ile aynı puana sahip olan Sorgun Gençlikspor’u 1-0 yenerek rakibi ile arasındaki puan farkını 3’e çıkartırken liderlik koltuğunu da kimseye kaptırmadı. Haftaya üçüncü sırada giren Yozgat Çamlıkspor deplasmanda Boğazlıyan Şekerspor’a 3-1 mağlup olurken, Yerköy Bağlarbaşı Köselispor ise konuk ettiği Şefaatlispor’u 7-1 mağlup etti. B Grubunda ise lider Yozgat İl Özel İdarespor deplasmanda Boğazlıyan Sağlıkspor’u 5-2 mağlup ederek liderliğini korurken, en yakın takipçisi Tuzkayaspor ise konuk ettiği Sarıkaya Belediyespor’u tek golle 1-0 mağlup ederek takibini sürdürdü. Zirve mücadelesi veren Yerköyspor, deplasmanda Çiğdemlispor’a 2-1 mağlup olurken, ligde henüz puanı olmayan iki takımın karşılaşmasında Çayıralan Esnafspor konuk ettiği Paşaköy Gençlikspor’a 2-1 mağlup oldu.