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Lider ve takipçisi puan kaybetti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ikinci yarının ilk haftasında lider ve takipçisi puanları paylaşıp, ikişer puan kaybetti.

Lider ve takipçisi puan kaybetti

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Grupta ikinci yarının ilk haftasında lider ve takipçisi puanları paylaşıp, ikişer puan kaybetti.

15 Ocak 2018 Pazartesi 07:00
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Lider ve takipçisi puan kaybetti

Puan cetvelinin ikinci sırasında bulunan Nevşehirspor, ilk yarıda deplasmanda yendiği rakibi lider Aksaray Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Ancak, Aksaray Belediyespor oyundan düşmedi ve bulduğu golle sahadan 1-1’lik skorla ayrılan taraf oldu. Adana Büyükşehir Belediyespor, evinde Ceyhanspor’a,  Talasgücü Belediyespor’da Kilis Belediyespor’a 1-0 yenildi. Arsuz Karaağaçspor, konuk ettiği Belen Belediyespor’u 7-0 yendi. Kayseri Şekerspor, deplasmanda Azatlıspor’u 2-0’lık skorla geçti. Yozgatspor, Kadirli Demirspor ile bugün karşılaşacak.

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