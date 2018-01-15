Lider ve takipçisi puan kaybetti

Puan cetvelinin ikinci sırasında bulunan Nevşehirspor, ilk yarıda deplasmanda yendiği rakibi lider Aksaray Belediyespor karşısında 1-0 öne geçti. Ancak, Aksaray Belediyespor oyundan düşmedi ve bulduğu golle sahadan 1-1’lik skorla ayrılan taraf oldu. Adana Büyükşehir Belediyespor, evinde Ceyhanspor’a, Talasgücü Belediyespor’da Kilis Belediyespor’a 1-0 yenildi. Arsuz Karaağaçspor, konuk ettiği Belen Belediyespor’u 7-0 yendi. Kayseri Şekerspor, deplasmanda Azatlıspor’u 2-0’lık skorla geçti. Yozgatspor, Kadirli Demirspor ile bugün karşılaşacak.