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Lider Konya yolcusu

CAN ÇAĞNAY Hentbol Erkekler Birinci Lig’inin ikinci haftasında lider Batman Belediyespor, geçen haftayı Yozgat Bozokspor galibiyeti ile kapatan Konya  Selçuklu Belediyesini konuk ederken, haftaya ikinci sırada giren Gümüşhane Belediyespor Karşıyaka Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

Lider Konya yolcusu

CAN ÇAĞNAY Hentbol Erkekler Birinci Lig’inin ikinci haftasında lider Batman Belediyespor, geçen haftayı Yozgat Bozokspor galibiyeti ile kapatan Konya  Selçuklu Belediyesini konuk ederken, haftaya ikinci sırada giren Gümüşhane Belediyespor Karşıyaka Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

30 Eylül 2017 Cumartesi 07:10
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Lider Konya yolcusu

Haftaya dördüncü sırada giren İzmir Büyükşehir Belediyespor, İstanbul Üniversitesi Spor Birliğini konuk edecek. Beşinci sıradaki Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Tokat Gençlikspor’un konuğu olurken Belediyespor ise Kırşehir temsilcisi Ahi Evran Üniversitesini konuk edecek. Yozgat Bozokspor ise kendi sahasında Marmara Üniversitesi ile karşı karşıya gelecek. Ankara Hentbol İhtisas ise haftayı maç yapmadan bay geçirecek.

Batman Belediyesi GSK  - Selçuklu Belediyespor

Yozgat Bozokspor - Marmara Üniversitesi

Tokat Gençlikspor  - Sakarya B. Bld.

Köyceğiz Belediyespor  - Ahi Evran Üniversitesi

İzmır Büyüksehır Bld.  - İstanbul Üniversitesi Spor Birliği

Gümüşhane Belediyespor  - Karşıyaka Belediyesi

Ankara Hentbol İhtisas - BAY

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