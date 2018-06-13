Kuşak Heyecanı

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda 80 tekvandocu Antrenör Yunus Aytaç, Ahmet Gün ve Tekvando İl Temsilcisi Şevket Timiray gözetiminde kuşak sınavına tabi tutuldular. Tekvando Antrenörü Yunus Aktaç, Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde tekvando çalışmaları yaptıklarını ve bu çalışmalar sonunda da öğrencilerini kuşak sınavına tabi tuttuklarını söyledi. 80 tekvandocunun katıldığı kuşak sınavında komisyon huzurunda sporcuları tek tek izlediklerini dile getiren Aytaç, ‘’Bu sene ikinci dönem kuşak sınavımızı yapmış bulunmaktayız. 80 öğrencimize kuşaklarını verdik. Öğrencilerimiz aldıkları eğitimleri bu kuşak sınavlarında sergiliyorlar’’ dedi.

Tekvando İl Temsilcisi Şevket Timiray ise Yozgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışan tekvandocular ise 2018 yılı ikinci dönem Mayıs ayı kuşak sınavı yaptıklarını söyledi. 80 öğrencinin antrenmanlarda öğrendiklerini komisyon karşısında sergilediğini dile getiren Timuray, kuşak sınavına katılan 80 öğrenciye hayatlarında başarı dileğinde bulundu.

Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapılan kuşak sınavına velilerle yoğun ilgi gösterdi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren 80 tekvandocunun tabi tutulduğu kuşak sınavında çocuklarını yalnız bırakmayan anne ve babalar, sınavı tribünlerden izledi.

