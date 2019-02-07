Kürüm topla çalışıyor

LİGİN Devre arasında memleketi Diyarbakır’a giderken trafik kazası geçirerek ağır yaralanan ve hızlı bir iyileşme sürecine giren Yozgatspor’un başarılı kanat oyuncu Murat Kürüm geçtiğimiz hafta Yozgat’a gelerek düz koşulara başlamıştı. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor’un yıldız oyuncusu Murat Kürüm, dünkü antrenmanda düz koşuları bırakarak takım ile birlikte topla yapılan antrenmanlara katıldı. Kısa sürede kendini toparlayan başarılı oyuncu, Yozgat’ta oynanacak olan Ünyespor müsabakasına kadar tamamen kendine geleceğini ve teknik direktör İbrahim Baş’ın görev vermesi durumunda Ünyespor müsabakasında oynamak istediğini söyledi.