KURTULUŞ HAFTASI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın saat 13.30’da Bozok Stadında şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenerek düşme hattından uzaklaşmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, taraftarının desteğini de arkasına alarak zoru başarmayı hedefliyor. AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Belediyespor ise Arhavi Voleybolspor ile bugün saat 16.00’da Sorgun Spor Salon’unda karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste mağlubiyetler ile puan cetvelinde düşme hattına gerileyen sarı siyahlı ekip, kendi gibi kümede kalma mücadelesi veren Arhavi Voleybolspor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenmek istiyor. Rakibini yenerek ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Sorgun Belediyespor, bugün oynayacağı müsabakaya tüm taraftarlarını davet ediyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor futbol takımı ise yarın deplasmanda Tüğsüzspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve üst üste mağlubiyetler alan sarı siyahlı ekip, Tüğsüzspor’u deplasmanda mağlup ederek çıkış yakalamayı amaçlıyor. Öte yandan Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek.