Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -8°
parçalı az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
119140
ALTIN
305.082
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8990
EURO
6.6232

KURTULUŞ HAFTASI

YOZGAT’ı liglerde temsil eden takımlarımız bu hafta sonu oynayacakları müsabakalardan galibiyet ile ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyorlar.

KURTULUŞ HAFTASI

YOZGAT’ı liglerde temsil eden takımlarımız bu hafta sonu oynayacakları müsabakalardan galibiyet ile ayrılarak düşme hattından uzaklaşmak istiyorlar.

01 Şubat 2020 Cumartesi 03:18
KURTULUŞ HAFTASI

TFF Üçüncü Ligi Üçüncü Grup’ta mücadele eden Yozgatspor yarın saat 13.30’da Bozok Stadında şampiyonluk mücadelesi veren Nazilli Belediyespor ile karşı karşıya gelecek. Güçlü rakibini yenerek düşme hattından uzaklaşmak isteyen kırmızı siyahlı ekip, taraftarının desteğini de arkasına alarak zoru başarmayı hedefliyor. AXA Sigorta Voleybol Efeler Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Sorgun Belediyespor ise Arhavi Voleybolspor ile bugün saat 16.00’da Sorgun Spor Salon’unda karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısında aldığı üst üste mağlubiyetler ile puan cetvelinde düşme hattına gerileyen sarı siyahlı ekip, kendi gibi kümede kalma mücadelesi veren Arhavi Voleybolspor’u taraftarının da desteğini arkasına alarak yenmek istiyor. Rakibini yenerek ateş hattından uzaklaşmanın hesaplarını yapan Sorgun Belediyespor, bugün oynayacağı müsabakaya tüm taraftarlarını davet ediyor. Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi Beşinci Grup’ta mücadele eden Sorgun Belediyespor futbol takımı ise yarın deplasmanda Tüğsüzspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin ikinci yarısına kötü başlayan ve üst üste mağlubiyetler alan sarı siyahlı ekip, Tüğsüzspor’u deplasmanda mağlup ederek çıkış yakalamayı amaçlıyor. Öte yandan Tekerlekli Sandalye Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü bu haftayı maç yapmadan dinlenerek geçirecek. 

Anahtar Kelimeler:
KURTULUŞ HAFTASI
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lig heyecanına kar engeli
Lig heyecanına kar engeli
Engelli Basketçiler dinleniyor
Engelli Basketçiler dinleniyor
Sorgun Belediye, galibiyete kilitlendi
Sorgun Belediye, galibiyete kilitlendi
Bir forvet daha
Bir forvet daha
YOZGATSPOR Nazilli’yi bekliyor
YOZGATSPOR Nazilli’yi bekliyor
Sorgun Osmaniye yolcusu
Sorgun Osmaniye yolcusu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim