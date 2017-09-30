Kürkçüleri bekliyor!

Yarın Bozok Stadında saat 15.00’da Kürçülerspor’u konuk edecek olan kırmızı siyahlı ekip Umut, Ferhat ve son olarak Yener’in sakatlanması can sıkarken, teknik direktör Aydın Yavuz, kendi evlerinde oynayacakları ilk müsabakayı kazanmak istiyor.

Yozgatspor’un tecrübeli teknik adamı Aydın Yavuz, yarın konuk edecekleri Adana temsilcisi Kürçülerspor karşısında mutlaka galip gelmeleri gerektiğini söyledi. Müsabakanın Yozgatspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynanacağını hatırlatan tecrübeli teknik adam Aydın Yavuz, ‘’Seyircisiz oynayacağımız bu zorlu müsabakayı kazanarak sıkıntılı süreci iyi geçirmek istiyoruz. Geldiğimiz günden buyana takım içerisindeki eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Yaptığımız transfer var. Ancak bir yandan eksiklikleri gidermeye çalışırken, bir yandan da takım olarak sakatlıklarla boğuşuyoruz. Daha önce sakatlanan Umut ve Ferhat’ın ardından şimdi de yeni transferimiz Yener sakatlandı. Ben inanıyorum ki onların yokluğunda da takımım çok iyi bir performans sergileyecek. Konuk edeceğimiz Kürkçülerspor karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak rakibimizi Yozgat’tan eli boş göndermek istiyoruz. bu maçı puan ile atlatırsak, ondan sonraki hafta bay geçeceğimiz için rahat bir nefes alacağız. Bu maçtan sonra 15 günlük bir süremiz olacak ve bu süre zarfından da takımımız iyice toparlanır diye düşünüyorum. Hafta başından buyana yarın oynayacağımız Kürçülerspor müsabakasına çok iyi hazırlandık. Umarım seyircisiz oynayacağımız bu müsabakada her şey bizim istediğimiz gibi olur ve rahat bir maç çıkarıp üç puanı hanemize yazdırırız’’ dedi.