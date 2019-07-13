Kur’an Kursu takımı

Köyün gençleri tarafından kurulan Kaykılı Köyü Futbol takımına, ilçe dışında yaşayan bir hayırsever de forma ve spor malzemesi desteğinde bulundu. Gençler, forma ve spor malzemesi yardımında bulunan hayırsevere teşekkür etti. Kaykılı Köyü Kur’an Kursu Öğrencileri Futbol takımının ilk maçını Şefaatli'de Hacı Bayram Karabulut Cami Yaz Kur'an Kursu öğrencileriyle yapacakları bildirildi.