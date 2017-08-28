Kupaya hazırlanıyor!

Teknik direktör Memduh Fidan, Çarşamba günü bu sezon ilk defa resmi bir müsabakada taraftarlarının karşılarına çıkacaklarını söyledi. Daha önce Çorum Belediyespor ile bir hazırlık maçı yaptıklarını şimdi ise güçlü rakipleri ile Türkiye kupasında karış karşıya geleceklerini hatırlatan tecrübeli teknik adam, ‘’Çorum Belediyespor ile Çarşamba günü çok önemli bir maça çıkacağız. Telafisi olmayan bu müsabakadan taraftarlarımızın da desteği ile galibiyet ile ayrılıp kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Rakibimiz TFF Üçüncü Lig’inin güçlü ekiplerinden bir tanesi geçen sezon ikinci ligin kapısından dönenen rakibimizi yenebilecek güce sahibiz. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp galip gelmek için oynayacağız bunun içinde hazırlıklarımız aralıksız sürüyor. Oyuncularımızın durumu da gayet iyi. İnşallah Çarşamba günü karşılaşacağımız rakibimizi taraftarlarımızın da desteği ile yenip üçüncü tura çıkarız’’ dedi.