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Kupalarını aldılar

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı.

Kupalarını aldılar

SARIKAYA Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen sportif faaliyetlerde dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını aldı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 00:00
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Kupalarını aldılar

Gençlik haftası etkinlikleri kapsamında Sarıkaya Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Futbol ve Voleybol branşlarından kız ve erkek kategorilerinde düzenledikleri turnuvalar tamamlandı. Oldukça çekişmeli geçen turnuvalar sondasında dereceye giren takımlar kupa ve madalyalarını 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında ilçe yöneticilerinin elinden aldılar.

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