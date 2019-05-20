Kupalarını aldılar

Törende, yapılan çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren takımların kupaları ile sporcuların madalyalarının dağıtımı yapıldı. Sarıkaya ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ü Anma günü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Sarıkaya Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Taşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'nün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamanın coşkusunun yaşandığını söyledi. Konuşmanın ardından öğrenciler gösterilerini sundu. Tören, düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere kupaların verilmesiyle sona erdi.