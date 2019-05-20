Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 26°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
86758
ALTIN
247.665
DOLAR
6.0289
STERLİN
7.6860
EURO
6.7286

Kupalarını aldılar

SARIKAYA ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

Kupalarını aldılar

SARIKAYA ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, düzenlenen törenle kutlandı.

20 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
63 Okunma
Kupalarını aldılar

Törende, yapılan çeşitli spor müsabakalarında dereceye giren takımların kupaları ile sporcuların madalyalarının dağıtımı yapıldı. Sarıkaya ilçesinde 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı, Atatürk'ü Anma günü kutlamaları, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra Sarıkaya Spor Salonu'nda devam eden törende konuşan İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Taşdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'nün Milli Mücadele'yi başlatmak için Samsun'a çıkışının 100. yılını kutlamanın coşkusunun yaşandığını söyledi.  Konuşmanın ardından öğrenciler gösterilerini sundu. Tören, düzenlenen turnuvalarda dereceye giren öğrencilere kupaların verilmesiyle sona erdi.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Zirvede üç takım kaldı
Zirvede üç takım kaldı
Hareket et etkinliğine devam
Hareket et etkinliğine devam
Şampiyonlar Ekinci’yi ziyaret etti
Şampiyonlar Ekinci’yi ziyaret etti
BOZOK SPOR SERiYi BOZMADI
BOZOK SPOR SERiYi BOZMADI
Gençliğin Adresine Yolculuk
Gençliğin Adresine Yolculuk
Gençler yaşlılar ile birlikte oldu
Gençler yaşlılar ile birlikte oldu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim