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Kupalarına kavuştular

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Spor Şenlikleri kapsamında yapılan sportif faaliyetlerde başarılı olan fakülteler, yüksek okullar ve ferdi branşlarda derece elde eden öğrenciler kupalarına kavuştu.

Kupalarına kavuştular

BOZOK Üniversitesi tarafından bu yıl 11’incisi düzenlenen Spor Şenlikleri kapsamında yapılan sportif faaliyetlerde başarılı olan fakülteler, yüksek okullar ve ferdi branşlarda derece elde eden öğrenciler kupalarına kavuştu.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 07:00
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Kupalarına kavuştular

16 Nisan tarihinde başlayan ve 4 Mayıs tarihine kadar devam eden Bozok Üniversitesi 11’inci spor şenliklerinde 8 branşta düzenlenen turnuvalar oldukça çekişmeli geçti. Ferdi müsabakalar ile Voleybol, Futbol gibi takım müsabakalarının da yapıldığı Spor Şenliklerinde ferdi müsabakalarda erkek ve kız takımları kendi aralarında mücadele ettiler. Yapılan müsabakalar sonrasında ise başarılı olan fakülteler, yüksek okullar ve ferdi branşlarda derece elde eden öğrenciler kupalarına kavuştu.

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