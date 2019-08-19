KUPA PROVASI

Kırmızı siyahlılar, Cumartesi günü Tokatspor ile karşılaşırken, dün de Sivas temsilcilerinden Sivas Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Her iki takımda maça temkinli başlamayı tercih etti. Daha sonra karşılıklı pozisyonlar buluna takımlar, yakaladıkları pozisyonlarda aradığı golü bulamadı. Yozgatspor'u 1-0 öne geçiren gol duran toptan geldi. Nizamettin'in kullandığı köşe vuruşundan gelen topa dokunan Hamdi Tayfun oldu. Top kalecinin yanından ağlarla buluşunca kırmızı siyahlılar ilk 45 dakikayı 1-0 önde tamamladı. İkinci yarıda her iki takımda golü düşünerek, hazırlık paslarıyla pozisyon bulmaya çalıştı. Yozgatspor, maçın son 20 dakikasına giridğinde sahadaki kadrosunu yenilemeye başladı. İkinci yarının başında 2 oyuncusunu değişikliği yapan kırmızı siyahlılar, daha sonra önce 4, ardından da 3 oyuncusunu değiştirdi. Maçın sonlarına doğru ise iki oyuncu değişikliği yaparak, 90 dakikayı tamamlamayı hedefledi. Kırmızı siyahlılar, rakip kalede gol ararken kontra yedi. Kontrataktan gelen topla buluşan konuk ekibin oyuncusu, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. Skora 1-1'lik eşitlik geldi. Kalan dakikalarda tarafların gol çabası sonuç vermeyince maç 1-1 tamamlandı.