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Kros'a Sorgun damgası

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Kros Müsabakalarına Sorgun damga vurdu.

Kros'a Sorgun damgası

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okullar Arası Kros Müsabakalarına Sorgun damga vurdu.

19 Kasım 2018 Pazartesi 07:37
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Kros'a Sorgun damgası

Sorgun Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü atletizm antrenörlerinden Adem Öksüz, Kirazlı-1 Göleti çevresinde gerçekleştirilen müsabakalara farklı okullardan toplam 175 sporcu katıldığını ve toplam atlet sayısının 100 den fazlasının Sorgunlu atletler olduğunu belirtti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da il seçmelerinde büyük başarı gösterdiklerini ifade eden Öksüz, "Müsabakalar, genç erkekler A ve B, genç kızlar A ve B, yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorisinde yapıldı. Sorgun olarak 100’ün üzerinde sporcuyla rekor katılım sağladık. Yarışmaya katılan sporcularımız, hemen tüm dallarda büyük bir başarı kazanarak ilimizi temsil etme hakkını kazandı.  Yarışmada mücadele eden, gruplarda ilimizi temsil edecek sporcularımıza, çalıştırıcı, idareci, hakem ve personelimize, Atletizm İl Temsilciliği adına teşekkür ederim" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Krosa Sorgun Damgası
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