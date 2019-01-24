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Krallığa adım adım

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarı golcü Hüseyin Çelik, gol krallığında           9’uncu grubun güçlü ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor’un başarılı oyuncusu İbrahim Zeytin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

Krallığa adım adım

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi Dördüncü Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor da başarı golcü Hüseyin Çelik, gol krallığında           9’uncu grubun güçlü ekiplerinden TKİ Tavşanlı Linyitspor’un başarılı oyuncusu İbrahim Zeytin’in ardından ikinci sırada bulunuyor.

24 Ocak 2019 Perşembe 07:00
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Krallığa adım adım

Yozgatspor emin adımlar ile şampiyonluğa koşarken, golcü oyuncusu Hüseyin Çelik ise gol krallığına koşuyor. Kırmızı siyahlı ekibin golcü ismi Hüseyin Çelik, 13 gol ile 15 gollü İbrahim Zeytin’in ardından ikinci sırada yer alıyor. Golcü oyuncu attığı goller ile Yozgatspor’un başarısı için elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdiğini söyledi. Yozgatspor’un başarısının her şeyden daha çok önemli olduğunu vurgulayan Çelik, ‘’Bu sene Yozgatspor Allah’ın izniyle şampiyon olacak. Ben de gol kralı olacağıma inanıyorum. Sezon sonu çifte mutluluk yaşamak için sahada elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret göstereceğim’’ dedi.

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