Ligin ikinci yarısına suskun başlayan Hüseyin Çelik, gol orucunu Ünyespor ile oynan müsabakada attığı iki golle bozdu. Ligde toplam attığı gol sayısını 17’ye yükselten başarılı oyuncu, Bölgesel Amatör Ligi’nin de gol krallığı sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Başarılı forvet oyuncusu Hüseyin Çelik, Ünyespor ile oynanan müsabakada Yozgatspor taraftarının çok muhteşem olduğunu söyledi. Gerek koreografi gerekse maç içerisinde verilen desteğin muhteşem olduğunu vurgulayan golcü oyuncu, ‘’Taraftarımızın bize vermiş olduğu destekten dolayı hepsinden Allah razı olsun. Bizde sahada taraftarlarımızın bize olan desteğinin hakkını vermeye çalıştık ve galip geldik. Çok mutuyuz. Bende iki gol attım, kral geri döndü’’ dedi.