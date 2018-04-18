Kolej’den Sivasspor’a

Eğitim ve öğretimlerin yanında öğrencilerin her türlü sportif ve kültürel faaliyetlerine önem veren Yozgat Çözüm Koleji, iki öğrencisini daha Sivaspor alt yapısına göndermenin hazırlığını yapıyor. Daha önce 12 yaşındaki 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Sinan Kaya'yı Sivasspor'un alt yapısına transfer eden Çözüm Koleji, şimdi de 9 yaşındaki 3'üncü sınıf öğrencisi Mustafa Irgatoğlu’nu Sivasspor’un alt yapı seçmelerine göndermenin hazırlığını yapıyor. Yozgat Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Yılmaz, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerinin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerine de önem verdiklerini söyleyerek, "Çocuklarımızın ülkemizin geleceği olduğuna gönülden inandığımız için sadece futbola değil bunun yanında basketbola, voleybola, hentbola, bocceye ve yüzmeye de okulumuzdaki tüm öğrencilerimizi yönlendiriyoruz" dedi.

Daha önce 6'ncı sınıf öğrencisi Muhammed Sinan Kaya'yı Sivasspor’un alt yapısına transfer ettiklerini hatırlatan Yılmaz, şimdi de Mustafa Irgatoğlu'nu Sivasspor’un alt yapı seçmelerine göndereceklerini söyledi.

