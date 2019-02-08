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Kızların hedefi finaller

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen bayanlar futbol turnuvasında şampiyonluk turu atarak grup müsabakalarına gitmeye hak kazanan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı grup müsabakalarında şampiyon olarak yarı finallere yükselmişti.

Kızların hedefi finaller

OKUL Sporları kapsamında düzenlenen bayanlar futbol turnuvasında şampiyonluk turu atarak grup müsabakalarına gitmeye hak kazanan Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı grup müsabakalarında şampiyon olarak yarı finallere yükselmişti.

08 Şubat 2019 Cuma 07:00
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Kızların hedefi finaller

Dün Kastamonu’da başlayan yarı final müsabakaları için Kastamonu’ya giden Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takımı yarı final müsabakalarında da rakiplerini geride bırakarak Türkiye Şampiyonası finallerine gitmek istiyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi takım kaptanı Sultan İpek, okul sporları kapsamında düzenlenen müsabakalarda il birincisi olduklarını ardından katıldıkları grup müsabakalarında da grup birincisi olarak yarı finallere kalma başarısı gösterdiklerini söyledi. Dün Kastamonu’da başlayan müsabakalara çok iyi hazırlandıklarını dile getiren İpek, ‘’Takım olarak tamamen şampiyonluğa kilitlenmiş durumdayız. Dün yapılan kura çekimlerinin ardından bugün müsabakalara çıkacağız. Karşımıza hangi takım çıkarsa çıksın hepsini yenebilecek güce sahibiz. Rakiplerimizi yenerek Türkiye Şampiyonası finallerine ulaşmak istiyoruz. İyi bir uyum yakaladık ve çok iyi bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Takım arkadaşlarıma güveniyorum ve Kastamonu’dan şampiyon olarak finallere yükseleceğimize de inanıyorum’’ dedi. 

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