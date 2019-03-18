KIZLARIN 1. LiG HEYECANI

Yozgat Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Yozgat ValiYardımcısı Şükrü Çakır, Yozgat aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli de izledi. Maça iyi başlayan taraf evsahibiYozgat ASP Gençlik takımı oldu. İlk dakikadan itibaren rakibine üstünlüğünü kabul ettiren Yozgat ekibi, ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı. Yozgat ASP Gençlik, ikinciyarıda da rakibine oranla daha iyi bir performans sergileyerek, maçtan 31-21 galibiyetle ayrılmasını bildi. Maç bitiminde il yöneticileri ve kulüp yöneticileri takımın teknik heyet ve sporcularını tebrik etti. Müsabakada Seray Erbil 9 golle maçın en skorerer oyuncusu olurken, Şeymanur ise 7 golle onu takip etti. Yozgat ASP Gençlik takımı, lig üçüncüsü olarak birinci lige terfi play-off müsabakalarına katılacak. Play-Off müsabakalarında da başarılı olması halinde önümüzdeki sezondan itibaren Bayanlar Birinci Ligi'nde mücadele hakkını elde edecek. Kırmızı siyahlı temsilcimiz, hafta içerisinde yapacağı değerlendirmenin ardından play-off müsabakaları için hazırlıklara başlayacak.