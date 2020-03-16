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Kızlarımız yorgun düstü

KADINLAR Hentbol İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı konuk ettiği Artvin 7 Martspor’a 30-45 yenilerek grubu ikinci sırada tamamladı.

16 Mart 2020 Pazartesi 03:10
Kızlarımız yorgun düstü

Mutlak galibiyet parolası ile çıktığı müsabakada istediği oyunu ortaya koyamayan Yozgat temsilcisi özellikle müsabakanın ikinci yarısında ortaya koyduğu kötü oyun ile yenildi. Müsabakaya hızlı başlayan taraf konuk ekip Artvin 7 Martspor oldu. İlk dakikalardan itibaren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor kalesine yüklenen ve üst üste goller bulan Artvin temsilcisi ilk 5 dakikalık bölümü 4-1 önde tamamladı. 5’inci dakikadan itibaren toparlanan ev sahibi Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor ilk 10 dakikalık bölümde skora eşitliği getirmeyi başardı. 10’uncu dakikadan itibaren başa baş bir oyun ortaya koyan iki takım ilk 20 dakikalık bölümü 13-13 berabere geçtiler. Bu dakikadan itibaren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor  takımı karşısında ağırlığını hissettirmeye başlayan konuk ekip Artvin 7 Martspor 25’inci dakikayı 15-17 önde geçti. Müsabakanın ilk yarısını ise 16-20 önde tamamlayan Artvin 7 Martspor müsabakanın ikinci yarısında sahaya tamamen ağırlığını koyan taraf oldu. Hem ofansta hem de defansta etkili olan Artvin temsilcisi Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı oyuncularının hatalı paslarını da iyi değerlendirince farkı giderek açtı. İkinci yarıda hiçbir varlık gösteremeyen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı karşısında müsabakayı 30-45 kazanan Artvin 7 Martspor grubu lider olarak tamamlarken, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ise grup ikincisi olarak Play-Off’lara gitti.

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Kızlarımız Yorgun Düstü
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