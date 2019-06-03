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Kızlarda yeni sezon hazırlığı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

Kızlarda yeni sezon hazırlığı

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi’nde Yozgat’ı temsil eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladı.

03 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Kızlarda yeni sezon hazırlığı

Geçtiğimiz sezon ilk defa mücadele ettiği Bayanlar İkinci Ligi’nde normal sezonu üçüncü sırada tamamlayarak Play-Off müsabakalarına yükselen Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı biri dışardan diğerleri Yozgat’tan yetişmiş kızlar ile başarılı bir sezon geçirmişti. Yeni sezon öncesinde de Yozgatlı sporcular ile hazırlıklarına başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı bu sezon çıtayı biraz daha yüksek tutmak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı Antrenörü Enis Atmaca, yeni sezon hazırlıklarına şimdiden başladıklarını söyledi. Yeni sezonda daha iyi durumda olacaklarına inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Geçtiğimiz sene ilk defa mücadele ettiğimiz bir ligdi ve tecrübesiz bir ekiptik. Tamamen Yozgatlı benim yıllardır yetiştirdiğim oyunculardan kurduğumuz takım ile elimizden gelenin en iyisini yapamaya çalıştık. Tecrübesiz ve maç eksiği fazla olan bir takım ile çok iyi işler başardığımızı düşünüyorum. Ligi üçüncü sırada tamamlayıp Play-Off müsabakalarına kalmak bana göre tecrübesiz ve tamamen gençler ile kurulmuş bir takım için başarıdır. Geçtiğimiz sezon bu ligde tecrübe edindik. Yeni sezonda daha iyi olacağımıza inanıyorum’’ dedi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor Takımı Genel Menejeri ve Yardımcı Antrenörü Mehmet Aydoğan ise yeni sezonda çok daha iyi işler yapacaklarını bunun için yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.  

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