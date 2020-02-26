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Kızlarda Ordu hazırlıkları başladı

KADINLAR İkinci Ligi C Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi ve Pazar günü deplasmanda Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

26 Şubat 2020 Çarşamba 03:17
Kızlarda Ordu hazırlıkları başladı

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, uzun bir aradan sonra ligde Ordu Gençlerbirliği ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Ordu Gençlerbirliği takımı ile Cumartesi ve Pazar günü iki kez karşı karşıya geleceklerini dile getiren Atmaca, ‘’Cumartesi günü oynayacağımız müsabaka daha önce ertelenen müsabakamız olacak. Ligin ilk yarısında Ordu Gençlerbirliği takımımız bizimle oynayacağı müsabakaya gelirken Çekerek ilçesinde bir trafik kazası yapmış ve iki sporcusunu kaybetmişti. Bu üzücü olayın ardından Türkiye Hentbol Federasyonu bu müsabakayı ertelemişti. Pazar günü normal lig müsabakamızı Ordu Gençlerbirliği takımı ile oynayacaktık. Ancak Ordu Gençlerbirliği takımı ertelenen müsabakayı Ordu’da oynamak için bize teklif sundu bizde kabul edince erteleme müsabakasını da Cumartesi günü yine Ordu’da oynayacağız. Pazar günü de ikinci kez bu sefer normal fikstürde yer alan müsabakamızı oynayacağız. İki gün üst üste aynı takım ile oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz. Ordu Gençlerbirliği takımı ligin güçlü ekiplerinden bir tanesi. Biz de yine ligin güçlü ekiplerinden biriyiz. İki takımda Play-Off’lara kalmak için mücadele ediyor. Biz Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak Cumartesi ve Pazar günü çıkacağımız iki müsabakaya da çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi kendi evinde iki müsabakada da yenerek Yozgat’a dönmek ve Play-Off’lara yükselmeyi garantilemek istiyoruz’’ dedi. 

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Kızlarda Ordu Hazırlıkları Başladı
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