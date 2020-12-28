Kızlarda Maltepe hazırlıkları başladı

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde Celal Atik Spor Salon’unda çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, ligin ilk yarısının son müsabakasından galibiyet ile ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, oyuncularına iki günlük hafta sonu izini verdikten sonra bugün Celal Atik Spor Salon’unda toplanarak Cumartesi günü Maltepespor ile oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına kaldıkları yerden başladıklarını söyledi. İki günlük dinlenmenin oyuncularına ilaç gibi geldiğine vurgu yapan Atmaca, ‘’Cumartesi günü İstanbul deplasmanında Maltepespor ile oynayacağımız müsabakaya çok iyi hazırlanıp güçlü rakibimizi deplasmanda yenmek istiyoruz. Ligin ilk devresini de böylelikle galibiyet ile kapatmış olacağız’’ dedi.