Kızlarda hazırlıklar başladı

Geçtiğimiz hafta rakibi ligden çekildiği için maç yapmadan geçiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu haftayı da fikstür gereği maç yapmadan bay geçirecek. Buna rağmen hazırlıklara erkenden başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 4 Kasım tarihine kadar Amasya Atatürk Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek.
23 Ekim 2018 Salı 07:00
7 Okunma
Dikkat!
Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.
Üye Girişi Üye Ol