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Kızlarda hazırlıklar başladı

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir haftalık aranın ardından Antrenör Enis Atmaca gözetiminde lig hazırlıklarına yeniden başladı.

Kızlarda hazırlıklar başladı

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bir haftalık aranın ardından Antrenör Enis Atmaca gözetiminde lig hazırlıklarına yeniden başladı.

23 Ekim 2018 Salı 07:00
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Kızlarda hazırlıklar başladı

Geçtiğimiz hafta rakibi ligden çekildiği için maç yapmadan geçiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu haftayı da fikstür gereği maç yapmadan bay geçirecek. Buna rağmen hazırlıklara erkenden başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 4 Kasım tarihine kadar Amasya Atatürk Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek. 

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