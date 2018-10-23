Kızlarda hazırlıklar başladı

Geçtiğimiz hafta rakibi ligden çekildiği için maç yapmadan geçiren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bu haftayı da fikstür gereği maç yapmadan bay geçirecek. Buna rağmen hazırlıklara erkenden başlayan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı 4 Kasım tarihine kadar Amasya Atatürk Lisesi ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek.