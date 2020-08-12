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KIZLARDA DURMAK YOK

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezon hazırlıklarını Antrenör Enis Atmaca gözetiminde sürdürüyor.

12 Ağustos 2020 Çarşamba 00:36
KIZLARDA DURMAK YOK

Yeni sezonda hedefini önce ligde kalmak olarak belirleyen Yozgat temsilcisi sezonun hazırlıklarına erken start verdi. Yaklaşık 1 aydır geçen seneki başarılı olan kadroda yer alan Yozgatlı sporcular çalışmalarına devam eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin başlama tarihini bekliyor. Celal Atik Spor Salon’unda yoğun bir şekilde çalışan bayan hentbol takımında Antrenör Enis Atmaca Antrenmanlar öncesinde sporcuların ateşlerini ölçüp Antrenmanı da sosyal mesafe kuralına uyarak yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. 

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