Kızlara hafta sonu izni

Hafta için Maltepespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başlayan ve Cuma gününe kadar yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına Antrenör Enis Atmaca iki günlük izin verdi. Pazartesi günü Celal Atik Spor Salon’unda toplanacak olan kadın hentbol takımı ilk yarının son haftasında deplasmanda Maltepespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, yoğun bir şekilde yaptıkları antrenman programı sonrasında oyuncularının iki günlük izini hak ettiğini söyledi. Hafta sonu sokağa çıkma yasağını da fırsat bilerek oyuncularına iki gün izin verdiğini dile getiren genç antrenör, pazartesi günü yeniden takımı toplayacaklarını ve Maltepespor ile deplasmanda oynayacakları müsabakanın hazırlıklarına yeniden başlayacaklarını sözlerine ekledi.