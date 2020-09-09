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Kızlara durmak yok

KADINLAR Birinci Ligi'nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ligin süpriz ekiplerinden biri olabilmek için Antrenör Enis Atmaca gözetiminde hazırlıklarını yoğunlaştırdı.

09 Eylül 2020 Çarşamba 00:56
Kızlara durmak yok

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı haftanın iki günü kondisyon ve koordinasyon ağırlıklı çalışma yaparken üç gün ise teknik ve taktik çalışmalar yapıyor. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı lige hem fizik olarak hem de teknik ve taktik olarak hazır olmak istiyor. Yeni sezon hazırlıklarına erken başladıklarını ve çok güzel bir çalışma ortamlarının bulunduğunu söyleyen Antrenör Enis Atmaca, yeni sezon hazırlıklarına erken başlamalarını sebebinin birinci ligde ilk defa mücadele etmeleri ve tecrübesiz bir ekip olmalarından dolayı olduğunu belirtti. Yoğun bir şekilde çalışmaların sürdüğüne dikkat çeken Atmaca, ‘’Kendi alt yapımızdan yetiştirdiğimiz ve yaş ortalaması 15-16 olan oyuncularımız ile Birinci Lige çıkma başarısı gösterdik. Bu ligde kalıcı olmak ve ligin sürpriz ekiplerinden biri olmak adına da çalışmalarımıza erken start verdik. Ligde elimizden geldiği kadar iyi mücadele etmeye çalışacağız. Çok güçlü ve kaddi olanakları yüksek olan ekipler ile mücadele edeceğiz. Bu nedenle de lige tam manasıyla hazır olmamız gerekiyor. Bir taraftan A takım çalışmalarını yürütürken diğer taraftan da takımımızın geleceğini kurtaracak olan alt yapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Alt yapımızda geleceğin yıldız adayı olacak isimler bulunuyor. Alt yapıdaki oyuncularımızın da yeteneklerini ortaya çıkararak A takımımıza kazandırmaya çalışıyoruz’’ dedi.
Yabancsı oldukları Birinci Lig'de desteğe de ihtiyaçlarının olduğunu da vurgulayan Antrenör Atmaca, geçtiğimiz sezonlarda yapılan kısmi destekler ile takımının iki kez bir üst lige çıkma başarısı gösterdiğini kaydetti. Şimdi Birinci Ligde takım sayısının çok olduğunu bu nedenle de takıma bir sporsor yada maddi destek arayışlarının devam ettiğinin altını çizen, Atmaca, ''Bu sezon ligde başarılı olabilmek için ve tamamı Yozgatlı oyunculardan oluşan kızlarımıza bir nebze olsun destek vere bilmek için takımımızın dışarıdan desteğe ihtiyacı vardır'' diye konuştu. 

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Kızlara Durmak Yok
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