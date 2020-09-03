KIZLARA ANLAMLI MORAL

Tamamı Yozgatlı oyunculardan oluşan bir takım ile birinci lige kadar yükselmenin çok büyük bir başarı olduğunu dile getiren DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan, Yozgat’ta böyle bir takım olduğu bilmediklerini bu takımın başarısının mutlaka anlatılması, duyurulması gerektiğini vurguladı. Takımın oyuncuları ile çok iyi anlaştıklarını ve yeni sezonda da bu takımın başarılı olacağına inandığını dile getiren Arslan, yaşları 14 ila 16 arasında bulunan Yozgatlı genç kızların üç yılda iki şampiyonluk elde etmelerinin çok gurur verici bir durum olduğuna dikkat çekti. Arslan, ‘’DUYKON Kadın Kolları Genel Başkanı olarak Yozgat’ta böyle bir kız takımımızın olduğunu duydum ve hemen kendilerine moral ziyaretinde bulundum. Çok samimi olan kızlarımızın bu senede başarılı olacaklarına inanıyorum. Bundan sonra kızlarımızın her zaman yanında olacağım. İnşallah bir müsabakalarını da izleme fırsatı bulurum. Kendilerini çok tebrik ediyorum’’ dedi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise, Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Kadın Kolları Genel Başkanı Aysel Arslan’ın kendilerini ziyaretinden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti. Takıma moral verdiğinin altını çizen Atmaca, ‘’Bizi sahiplenen ve her zaman yanımızda olacağını belirten Aysel Arslan’a çok teşekkür ediyorum’’ diye konuştu.

