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Kızlar yarı finaldeler

ANADOLU Yıldızlar Ligi’nde yarı finale kalmayı başaran Yozgat Kız Hentbol takımı Bugün başlayacak olan yarı final müsabakalarına katılmak üzere Denizli’ye gitti.

Kızlar yarı finaldeler

ANADOLU Yıldızlar Ligi’nde yarı finale kalmayı başaran Yozgat Kız Hentbol takımı Bugün başlayacak olan yarı final müsabakalarına katılmak üzere Denizli’ye gitti.

27 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Kızlar yarı finaldeler

Ankara, Antalya, Kayseri, Mersin, Konya, İzmir, Muğla, İstanbul, Denizli, Eskişehir, Bursa gibi takımların mücadele edeceği yarı final müsabakalarında Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek isteyen Yozgat kız hentbol takımı yapılacak olan kura çekimi sonrasında rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonası finallerine kalmak istiyor. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Hentbol Antrenörü Enis Atmaca gözetiminde Denizli’ye giden Yozgatlı hentbolcular yarı final müsabakalarına çok iyi hazırlandıklarını ve hedeflerine ulaşmak için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söylediler.

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