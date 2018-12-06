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Kızlar Turhal’a bileniyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Turhal Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Kızlar Turhal’a bileniyor

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Pazar günü deplasmanda Turhal Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

06 Aralık 2018 Perşembe 07:00
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Kızlar Turhal’a bileniyor

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı deplasmanda da güçlü rakibini yenerek çıkışlarını sürdürmek istiyorlar. Antrenör Enis Atmaca, Pertek Belediyespor karşısında oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında müsabakanın baştan sonuna kadar üstün olan tarafın kendilerinin olduğunu vurgulayan genç Antrenör, ‘’Pertek Belediyespor müsabakası artık geride kaldı. Biz şimdi bu hafta deplasmanda oynayacağımız Turhal maçına yöneldik. Turhal maçının hazırlıklarına başladık ve oradan da galibiyet ile döneceğimize inanıyorum. Genç oyuncular ile kurulu takımımız ligde adından söz ettirmeye başladı. İyi bir ekibiz ve çok zorlu müsabakalardan galibiyet ile ayrılmayı başardık. Bundan sonraki haftalarda da bir çıkış yakalayıp onu sezon sonuna kadar sürdürmek istiyoruz’’ dedi. 

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