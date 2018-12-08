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Kızlar Turhal deplasmanında

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, yarın deplasmanda oynayacağı Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Kızlar Turhal deplasmanında

HENTBOL Bayanlar İkinci Lig’inde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı, yarın deplasmanda oynayacağı Turhal Mehmet Akif İlköğretim Okulu müsabakasının hazırlıklarını sürdürüyor.

08 Aralık 2018 Cumartesi 07:00
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Kızlar Turhal deplasmanında

Antrenör Enis Atmaca, ligin güçlü ekiplerinden biri olan Turhal maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Pazar günü karşılaşacakları rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Bugün yapacağımız antrenman ile Turhal maçının hazırlıklarını tamamlayacağız ve yarın sabah Turhal’a gitmek için yola çıkacağız. İyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışımız Tokat temsilcisi karşısında da sürdüreceğimize inanıyorum’’ dedi. 

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