Kızlar Turhal deplasmanında

Antrenör Enis Atmaca, ligin güçlü ekiplerinden biri olan Turhal maçına çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Pazar günü karşılaşacakları rakiplerini yenmek istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Bugün yapacağımız antrenman ile Turhal maçının hazırlıklarını tamamlayacağız ve yarın sabah Turhal’a gitmek için yola çıkacağız. İyi bir çıkış yakaladık ve bu çıkışımız Tokat temsilcisi karşısında da sürdüreceğimize inanıyorum’’ dedi.