KIZLAR TOPLANIYOR

8 Ocak tarihinde deplasmanda Van Hentboyspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı siyahlı ekip, uzun bir dinlenme süresinin ardından Cumartesi günü Rıza Kayaalp Spor Salon’unda Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalara başlayacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin ikinci yarısına da galibiyet ile başlamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, ligin ilk yarısının kendileri için talihsizlikler ile dolu bir ilk yarı olduğunu söyledi. Sezona Van galibiyeti ile başladıklarını hatırlatan Atmaca, Van maçından sonra bazı takımların ligden çekilmelerinden dolayı iki hafta müsabaka oynayamadıklarını belirtti. Tam hava yakaladıkları bir anda maça çıkamamalarının kendileri için bir dev avantaj doğurduğunu dile getiren Atmaca, ‘’İki hafta bekledikten sonra Ordu Gençlerbirliği ile yapacağımız müsabakayı da rakibimizin talihsiz bir şekilde yaptığı kaza ile oynayamadık. Ordu Gençlerbirliği takımının yaptığı bu şansız kaza bizleri ve oyuncularımı çok etkiledi. Derinden üzdü. Bir kez daha Ordu takımına geçmiş olsun ve baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Moral bozukluğu ile çıktığımız Artvin müsabakasını da kaybettik. Ama bunların hepsi geride kaldı. 8 Mart tarihinde ligin ikinci yarısı başlıyor. Ligin ikinci yarısına çok iyi hazırlanacağız ve hedefimiz olan Play-Off’lara lider olarak çıkacağız. Buna inanıyorum. Cumartesi günü takımımı topluyorum. Ligin ilk haftasında karşı karşıya geleceğimiz Van Hentbolspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız. Ligin ilk yarısına galibiyet ile başlamıştık, ikinci yarıya da Allah’ın izniyle galibiyet ile başlamak istiyoruz’’ dedi.