KIZLAR TEMPO ARTTIRDI

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde kondisyon çalışmalarını Celal Atik Spor Salon’unda, teknik ve taktik çalışmalarını ise Rıza Kayaalp Spor Salon’unda yapan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezona tam manasıyla hazır olmaya çalışıyor. İlk defa mücadele edecekleri Birinci Lig’de başarılı olmak istediklerini söyleyen Antrenör Enis Atmaca, ‘’Liglerin başlamasına 45 günlük bir zaman kaldı. Bu nedenle antrenman tempomuzu arttırdık ve lige çok iyi hazırlanıyoruz. Tamamı Yozgatlı sporculardan oluşan takımımız ile ligde mücadele edeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ancak takımımızın biraz da maddi anlamda desteğe ihtiyacı var. Artık çok zor bir ligdeyiz. Bu nedenle de takımımızın maddi anlamda desteğe ihtiyacı var’’ dedi.