Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 14°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
99635
ALTIN
253.134
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0497
EURO
6.3041

Kızlar spora doydu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından ‘Yaz Etkinlikleri’ programı kapsamında yapılan sportif faaliyetler devam edildi.

Kızlar spora doydu

YOZGAT Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi tarafından ‘Yaz Etkinlikleri’ programı kapsamında yapılan sportif faaliyetler devam edildi.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 00:00
33 Okunma
Kızlar spora doydu

Yaz faaliyetleri kapsamında gençleri konuk eden ve Gençlik Merkezi’nin çalışmaları hakkında gençlik liderleri tarafından bilgiler veriliyor. Önceki gün Gençlik Merkezi’nin konuğu olan İmran Yatılı Kız Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alın gençler Gençlik merkezinde hem sosyal faaliyetlere katıldılar hem de sportif faaliyetlerde bulundular. Badminton, basketbol, dart gibi oyunlar ile dolu dolu bir gün geçiren gençler spora da doydu. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Baş imzayı attı
Baş imzayı attı
Onur İçel’de
Onur İçel’de
Yalçın’dan spor okuluna ziyaret
Yalçın’dan spor okuluna ziyaret
Spor yapıyorlar
Spor yapıyorlar
ÇUKURDA MAÇ OYNANIYOR!
ÇUKURDA MAÇ OYNANIYOR!
Onur veda etti
Onur veda etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim