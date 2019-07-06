Kızlar spora doydu

Yaz faaliyetleri kapsamında gençleri konuk eden ve Gençlik Merkezi’nin çalışmaları hakkında gençlik liderleri tarafından bilgiler veriliyor. Önceki gün Gençlik Merkezi’nin konuğu olan İmran Yatılı Kız Kuran Kursu’nda hafızlık eğitimi alın gençler Gençlik merkezinde hem sosyal faaliyetlere katıldılar hem de sportif faaliyetlerde bulundular. Badminton, basketbol, dart gibi oyunlar ile dolu dolu bir gün geçiren gençler spora da doydu.