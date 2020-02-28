Kızlar Ordu’ya puan için gidiyor

Yarın erteleme müsabakasına Pazar günü ise normal fikstür gereği lig müsabakasına çıkacak olan kırmızı siyahlı ekipte hedef iki müsabakayı da kazanarak Yozgat’a dönmek. Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını sürdüren Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün sabah yapacağı son antrenmanın ardından yola çıkacaklar. Antrenör Enis Atmaca, yarın Ordu Gençlerbirliği takımı ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. İki gün üst üste Ordu takımı ile karşı karşıya geleceklerini hatırlatan Atmaca, ‘’Çıkacağımız bu iki müsabakayı kazanarak yolumuza emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Yarın rakibimizin trafik kazası geçirmesinden dolayı ertelenen müsabakayı oynayacağız, Pazar günü ise normal fikstürde yer alan maçımıza çıkacağız. İki müsabakada da hedefimiz galip gelmek. Ligin güçlü takılarından biri olan Ordu Gençlerbirliği takımı karşısında oyuncularıma güveniyorum. Güçlü rakibimiz kendi sahasında iki müsabakayı da kazanarak Yozgat’a dönmek istiyoruz. Ordu’dan döndükten sonra ise ara vermeden direk Van Hentbolspor ile oynayacağımız müsabakanın hazırlıklarına başlayacağız’’ dedi.