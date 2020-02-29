Kızlar Ordu karşısında

Daha önce Yozgat’ta oynanması gereken ancak Ordu Gençlerbirliği takımının Çekerek ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirmesi sonucu ertelenen müsabaka bugün Ordu’da oynanacak. İki takımın anlaşmaları sonucunda müsabakanın Ordu’da oynanması kararlaştırılırken yarın ise iki takım normal fikstürde yer alan müsabakalarına çıkacaklar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün ve yarın Ordu Gençlerbirliği takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. İki takımında galibiyetten başka şansı olmadığı bu iki müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Atmaca, bu müsabaka için çok çalıştıklarını ve Ordu Gençlerbirliği takımını iki müsabakada da yenebilecek güce sahip olduklarını ifade etti.