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Kızlar Ordu karşısında

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi C Grubunda mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün ve yarın Ordu Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

29 Şubat 2020 Cumartesi 03:22
Kızlar Ordu karşısında

Daha önce Yozgat’ta oynanması gereken ancak Ordu Gençlerbirliği takımının Çekerek ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirmesi sonucu ertelenen müsabaka bugün Ordu’da oynanacak. İki takımın anlaşmaları sonucunda müsabakanın Ordu’da oynanması kararlaştırılırken yarın ise iki takım normal fikstürde yer alan müsabakalarına çıkacaklar. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün ve yarın Ordu Gençlerbirliği takımı ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. İki takımında galibiyetten başka şansı olmadığı bu iki müsabakada sahadan galibiyet ile ayrılan tarafın kendilerinin olacağına inandığını dile getiren Atmaca, bu müsabaka için çok çalıştıklarını ve Ordu Gençlerbirliği takımını iki müsabakada da yenebilecek güce sahip olduklarını ifade etti.

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Kızlar Ordu Karşısında
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