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Kızlar Oğuzeli karşısında

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı bugün Rıza Kayaalp Spor Salon’unda saat 12.00’da Oğuzeli Halk Eğitim Merkezi takımı ile karşı karşıya gelecek.

14 Kasım 2020 Cumartesi 00:46
Kızlar Oğuzeli karşısında

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışmalarını tamamlayan temsilcimiz maç saatini beklemeye koyuldu. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, bugün ligde çok zor müsabakalardan birine daha çıkacaklarını söyledi. Güçlü rakipleri karşısında sahada ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını ve galip ayrılacaklarına inandıklarını dile getiren Atmaca, ‘’En önemli oyuncularımızdan birinden yoksun bir şekilde çıkacağımız bu müsabakada takımımızın sahada elinden gelenin en iyisini yapacağına inanıyorum. Artık güzel oyunumuzu galibiyet ile süslemenin zamanı geldi. Bugün sahaya 2 puan için çıkacağız ve istediğimiz puanları alacağız’’ dedi.

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Kızlar Oğuzeli Karşısında
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