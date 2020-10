Kızlar moral yemeğinde buluştu

Yozgat Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, yemek sonrasında yaptığı konuşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak her alanda var olmaya gayret ettiklerini söyledi. Sadece yardım yapan, bakım hizmeti sunan, koruyucu ve önleyici hizmetler ile tanınan değil çeşitli aktivitelerde de yer almak istediklerini dile getiren Neşeli, ‘’Kadınlar Hentbol Birinci Ligi’nde bizler yer alarak amaçlarımızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Çocuklarımızın vakitlerini iyi geçirmeleri durumunda, çocuklarımızın spora, sanata, kültüre yönlendirilmesi durumunda daha iyi bir gelişim süreci yaşayacaklarını, gelecekte bu noktası ile topluma yararlı iyi bireyler olacaklarını biz biliyoruz. Sadece çocukları korumak onların bakımlarını üstlenmek değil, eğitimlerini sağlamak değil çocuklarımız ile çeşitli alanlara mutlaka yönlendirmemiz gerekiyor. Bu noktası ile biz bu yola çıktık ve inşallah sağlam adımlarla da ilerleyeceğiz. Bugün takımımızın birinci ligde olması bizleri gerçekten gururlandırıyor. İnşallah yakında daha da iyi olacağız. Yeni transferler ile biz ligde Yozgat’ın ismini duyurmayı ve farkındalığı tüm topluma yaymak istiyoruz’’ dedi.

HEDEFİMİZ KALICI OLMAK

Yozgat Aile ve sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam ise, kulüp olarak misyonlarının zaten belli olduğunu belirtti. Saydam, Zaten sosyal hizmet desteğine ihtiyaç duyan çocuklar, şehit gazi çocukları ve diğer çocuklarımızın sporla buluşmalarını sağlamak, sağlıklı birer nesil olarak yetişmeleri için faaliyetler yürütmeye çalıştıklarını ifade etti. Kulüp olarak 3 yıldır hentbol liginde mücadeleler verdiklerini altını çizen Saydam, ‘’Bölgesel Ligde mücadelemiz oldu, ikinci ligde iki yıl mücadele ettik. Bu yılda sporcularımızın gayretleri ve hocamızın çabasıyla Birinci Lige yükselme başarısını gösterdiler, kendilerini tebrik ediyorum. Öncelikli amacımız Birinci Lig’de kalıcı olmak. Tabi ki her takımın olduğu gibi biz de şampiyonluklar yaşamak istiyoruz ancak gerçekçi olarak konuya yaklaşırsak bizim bu seneki hedefimiz ligde kalıcı olmak. Yozgat’ı ismini hentbol olarak ta duyurmak istedik. Sadece Yozgatspor değil de Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı olarak ta Yozgat’ın adını Türkiye’nin her ilinde duyurmak istiyoruz’’ diye konuştu.

Takım kaptanı Hilal Doğan da haftanın 5 günü yoğun bir şekilde çalıştıklarını ifade etti. Başarabileceklerine inandıklarının altını çizen Doğan, rakipleri güçlü olsa da kendilerinin de güçlü olduklarını bu nedenle de başaramayacakları hiçbir şeyin olmadığını sözlerine ekledi.