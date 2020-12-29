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Kızlar Maltepe’yi gözüne kestirdi

KADINLAR Hentbol Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cumartesi günü deplasmanda Maltepespor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

29 Aralık 2020 Salı 00:06
Kızlar Maltepe’yi gözüne kestirdi

Antrenör Enis Atmaca gözetiminde çalışan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlirspor takımı güçlü rakiplerini yenerek ligin ilk yarısını galibiyet ile tamamlamak istiyor. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlirspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Cumartesi günü deplasmanda Maltepespor ile karşı karşıya geleceklerini, zorlu müsabaka için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi. Ligin ilk devresinin son müsabakası olan Maltepespor’u yenerek devre arasına moralli girmek isteriklerini dile getiren Atmaca, ‘’Cuma gününe kadar yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Cuma günü ise Maltepespor ile oynayacağımız müsabaka için İstanbul’a gideceğiz. Meltepespor ile oynayacağımız müsabakayı kazanmak istiyoruz. Bunu başaracak güce sahibiz’’ dedi.

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Kızlar Maltepe’yi Gözüne Kestirdi
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