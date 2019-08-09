Kızlar Lige hazırlanıyor

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, geçen sezon liglerin tamamlanmasına karşılık oyuncuları ile çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini söyledi. Kadroda yer alan sporcuların tamamının Yozgatlı olması ve küçük yaştan buyana birlikte çalışmalarının büyük bir avantaj olduğunu dile getiren Atmaca, ‘’Takımımızda yer alan oyuncularımız ile yıllardan beri birlikte çalışıyoruz. Bu nedenle de ligin tamamlanmasına karşılık bizler antrenmanlarımızı bırakmadık. Sporcularım ile birlikte yoğun bir şekilde yeni sezona hazırlanıyoruz. Yeni sezonda çok daha iyi olacağımıza da inanıyoruz. Geçen sezon ligin yabancısı ve tecrübesiz olmamıza karşılık çok iyi işler çıkardığımızı düşünüyorum. Bizden beklemedikleri bir performans sergiledik ve Play-Off’lara kalma başarısı gösterdik. Geçen sene bizim için bir tecrübe oldu. Bu sene çok daha iyi olacağız. Sporcularım hem tecrübe kazandılar hem de her geçen gün çok daha iyi duruma geliyorlar’’ dedi.