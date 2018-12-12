Kızlar kendini buldu

HENTBOL Kadınlar Birinci Lig’i A Grubunda mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, son haftalarda sporcularının gösterdiği performans ile ligde puan cetvelinin üçüncü sırasındaki yerlerini aldıklarını söyledi. Çok güçlü rakipleri yenerek iyi bir çıta yakaladıklarını dile getiren Atmaca, ‘’Turhal müsabakasının başından sonuna kadar kızlarımız çok iyi performans sergiledi ve halkı bir galibiyet elde ettiler. Gerçekten oyuncularımı canı gönülden kutluyorum. Dışarından sadece bir tane transfer ile çok büyük işler başardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın hepsi 13-16 yaş aralığında çok genç bir ekip. Tecrübesiz ve genç bir ekip olmamıza karşılık iyi bir takım olduğumuz düşünüyorum. Bir seri yakaladık ve bu serinin arkasının da geleceğine inanıyorum’’ dedi.