Kızlar istanbul yolcusu

İstanbul Yozgatlılar Federasyon’unun konuğu olacak olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Cuma günü ise Bursa’ya geçecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis atmaca, Mudanya Belediyespor ile oynayacakları müsabakaya çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. Güçlü rakiplerini deplasmanda yenerek çıkışlarını sürdürmeyi hedeflediklerini vurgulayan Atmaca, ‘’Ligde çıktığımız son iki müsabakadan da galibiyet ile ayrılmasını bildik. Şimdi Mudanya Beldeyispor’u yenmek istiyoruz. Bugün Mudanya Belediyespor ile oynayacağımız müsabakanın son hazırlıklarını yapacağız ve İstanbul’a gideceğiz. Yarın ise Bursa’ya geçerek maç saatini beklemeye koyulacağız’’ dedi.