Kızlar ikinci oldu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda Gölbaşı Belediyespor ile Mamak Eğitimspor takımlarının bulunduğu grupta yer aldıklarını söyledi. Grup müsabakalarında çok iyi bir performans sergilemelerine karşılık ikinci olduklarını hatırlatan Atamaca, ‘’Müsabakalarda Gölbaşı Belediyespor’u yenerken, Mamak Eğitimspor’a yenildik. Grup ikinci olan takımımız çeyrek finallere yükselme hakkı elde edemedi. Ben turnuvada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı kutluyorum. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Önümüzdeki yıllarda bu takım daha da iyi noktalara geleceğine inanıyoruz’’ dedi.