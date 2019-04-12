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Kızlar ikinci oldu

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Ankara’da gerçekleştirilen alt yapı müsabakalarında çıktığı iki müsabakadan birini kazanınca grupta ikinci oldu.

Kızlar ikinci oldu

HENTBOL Kadınlar İkinci Ligi takımlarından Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik Spor takımı Ankara’da gerçekleştirilen alt yapı müsabakalarında çıktığı iki müsabakadan birini kazanınca grupta ikinci oldu.

12 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Kızlar ikinci oldu

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca, Ankara’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müsabakalarda Gölbaşı Belediyespor ile Mamak Eğitimspor takımlarının bulunduğu grupta yer aldıklarını söyledi. Grup müsabakalarında çok iyi bir performans sergilemelerine karşılık ikinci olduklarını hatırlatan Atamaca, ‘’Müsabakalarda Gölbaşı Belediyespor’u yenerken, Mamak Eğitimspor’a yenildik. Grup ikinci olan takımımız çeyrek finallere yükselme hakkı elde edemedi. Ben turnuvada elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan oyuncularımı kutluyorum. Bu bizim için bir tecrübe oldu. Önümüzdeki yıllarda bu takım daha da iyi noktalara geleceğine inanıyoruz’’ dedi. 

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